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Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?

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Memur ve emekli maaş zammı, 2025 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca kişinin gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşecek. Peki, TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Memur ve emekli zammı için en kritik veri olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veri, memur maaş zammı ve emekli aylıklarına yapılacak artış oranını belirleyecek. TÜİK'in daha önce yaptığı açıklamalara göre, Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Emekli ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,55 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur emeklisinin maaşı 19 bin 616 TL oldu.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 41.009

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?
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