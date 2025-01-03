MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaş zammı, 2025 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca kişinin gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşecek. Peki, TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Memur ve emekli zammı için en kritik veri olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veri, memur maaş zammı ve emekli aylıklarına yapılacak artış oranını belirleyecek. TÜİK'in daha önce yaptığı açıklamalara göre, Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?
Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Emekli ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,55 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur emeklisinin maaşı 19 bin 616 TL oldu.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:
(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)
Şube Müdürü (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL
2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL
Memur (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 41.009
Uzman Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL
2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL
Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL
Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL
Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL
Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL