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Memur ve emekli zammı için gözler ağustos enflasyonunda

Memur ve emekli zammı için gözler ağustos enflasyonunda
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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler ağustos ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. Anketlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91-10,8, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 7,86-8,73 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler ağustos ayı TÜFE rakamlarına çevrildi.

Anketlerdeki yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91 ile yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 7,86 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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