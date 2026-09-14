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Memur ve emekli maaşı zam hesabında kritik anket

Memur ve emekli maaşı zam hesabında kritik anket
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Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül sonuçları, Ocak 2027 zam hesabında önem taşıyor. Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 oldu.

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yaptırdığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül ayı sonuçları, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zammın hesabında kritik önem taşıyor.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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