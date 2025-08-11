Memur maaşlarına yönelik 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 28 Temmuz 2025 tarihinde başlamış ve kamu işveren heyetinin ilk zam teklifini sunması beklenmektedir. Bu süreç, memurların maaş artışlarının yanı sıra yan haklarının da belirleneceği önemli bir dönemeçtir. Görüşmelerin sonucunda, memurların ekonomik koşullara uygun bir maaş artışı elde etmeleri hedeflenmektedir. Toplu sözleşme süreci, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının düzenlendiği kritik bir aşamadır ve tüm tarafların katılımı ile şekillenecektir. Memur toplu sözleşme ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Memur toplu sözleşme ne zaman? 2025 Memur maaşı toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞMEDE TEKLİF TARİHİ NE ZAMAN?

Kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu kapsamda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) bir araya gelerek ortak hareket ediyor. Kamu işveren heyetinin, memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini 15 Ağustos'ta sunması beklenirken, nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. 1 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Yerel Yönetim Hizmetleri alanlarındaki toplu sözleşme teklifleri için ön müzakereler yapıldı. Ardından, 2 Ağustos'ta Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ile Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının teklif ön görüşmeleri gerçekleşti. Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık ile Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kollarında ise toplu sözleşme ön müzakereleri devam ediyor.

MEMUR MAAŞI İÇİN İLK VERİ BELLİ OLDU?

Memur maaşlarına ilişkin ilk göstergeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı maaş verilerini açıklamasıyla netleşti. Emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyen aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini öngörüyor. Bu yılın Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜFE rakamları, maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Emekli maaşlarındaki artışlar ise 3 Temmuz 2025 tarihinde Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında yüzde 5'lik sabit zam ve buna ek olarak toplamda yüzde 15,57'lik bir artışa hak kazandı. Böylece en düşük memur maaşı 43 bin 698 liraya yükseldi.