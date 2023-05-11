Memur maaşı son dakika gelişmesi olarak zamlandı. En düşük memur maaşı ne kadar ve memur maaşı zammı ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşı zammı ile ilgili açıklamada bulundu. En düşük memur maaşı ne kadar ve memur maaşı zammı ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, MEMUR MAAŞI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşı zammı ne kadar oldu?

Memur maaşı zammı ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. En düşük memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı ne kadar oldu ve en yüksek memur maaşı ne kadar olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. MEMUR MAAŞI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşı zammı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR MAAŞI SON DAKİKA

Geçtiğimiz günlerde kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılması, memurların tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" diye konuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memurların maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz."

"HAK-İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.

"ABD'NİN DURUMU ORTADA"

Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada.

"DEPREMLERİN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞMAKTADIR"

6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.

Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.