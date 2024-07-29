Üye Girişi
Haberler

Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melissa Vargas kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Bu bilgiler ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi için bu içeriği okuyabilirsiniz. Melissa Vargas'ın yaşamı, kariyeri ve kişisel hayatı hakkında bilinmesi gerekenler bu yazıda yer alıyor.

Melissa Vargas 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve T.C. kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Peki, Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teresa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.[1][2] 2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan saatte 111,4 km'lik servis hızı rekorunu kırmıştır.

Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

MELISSA VARGAS HAYATI

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.

2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile millî takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. İsviçre'ye mülteci statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Melissa Vargas Melissa Vargas Voleybol Spor 3.Sayfa Gündem Yaşam Spor Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli? MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title