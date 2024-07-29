Melissa Vargas 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve T.C. kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Peki, Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teresa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.[1][2] 2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan saatte 111,4 km'lik servis hızı rekorunu kırmıştır.

MELISSA VARGAS HAYATI

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.

2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile millî takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. İsviçre'ye mülteci statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.