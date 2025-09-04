Melike Çelik kimdir? Melike Çelik kaç yaşında, nereli?

Melike Çelik, spor medyasının parlayan yüzlerinden biri olarak kısa sürede adını duyurdu. Futbol konusundaki engin bilgisi ve samimi anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çelik, ekranlarda güvenilir ve dinamik bir yorumcu olarak öne çıkıyor. Sporseverler arasında geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Melike, enerjik sunumu ve profesyonelliğiyle spor programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Melike Çelik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİKE ÇELİK KİMDİR?

Melike Çelik, spor medyasının sevilen isimlerinden biri olup, Beşiktaş taraftarı olarak da biliniyor. Akademik altyapısı, medya alanındaki başarısının temelini oluşturuyor. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Çelik, ardından Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim ön lisans programında eğitimini sürdürdü. Ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk alanlarında profesyonel eğitimler aldı.

Televizyon kariyerine üniversite yıllarında başlayan Melike Çelik, ilk olarak Star TV'de deneyim kazandı. 2013 yılında Beşiktaş TV'ye transfer olarak burada editörlük, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Beşiktaş TV'de geçirdiği 5 yıl, onun spor basınına sağlam bir şekilde entegre olmasını sağladı.

2018'de Haber Global TV'ye geçiş yaparak ulusal habercilikte ana haber bültenlerini sundu ve haber merkezinde aktif rol aldı. 2020'den itibaren ise A Spor'da farklı programlarda sunuculuk, yorumculuk ve moderatörlük görevlerini üstlenerek spor medyasındaki yerini daha da güçlendirdi.

MELİKE ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Melike Çelik, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüz itibarıyla 30'lu yaşlarının başında olan başarılı spor sunucusu, genç yaşına rağmen medya dünyasında önemli bir kariyer inşa etti. Akademik ve mesleki eğitimlerle donanımlı bir altyapıya sahip olan Çelik, enerjik ve bilgili sunumlarıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

MELİKE ÇELİK NERELİ?

Melike Çelik'in memleketi hakkında kesin bilgiler sınırlı olmakla birlikte, genellikle İstanbul kökenli olduğu bilinmektedir. Spor medyasındaki aktif kariyerine İstanbul'da başlayan Çelik, özellikle burada aldığı eğitimler ve profesyonel deneyimlerle dikkat çekmiştir.

MELİKE ÇELİK EVLİ Mİ?

Melike Çelik'in özel hayatıyla ilgili detaylar genel olarak medyada çok fazla yer almıyor ve kendisi de bu konularda genellikle özel yaşamını gizli tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle, Melike Çelik'in evli olup olmadığına dair net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.