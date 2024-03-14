Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Efeler Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yelken hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Yelken'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET YELKEN KİMDİR?
Mehmet Yelken, Yeniden Refah Partisi Aydın- Efeler Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken emeklidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.