Mehmet Ömer Arif Aras kimdir? Mehmet Ömer Arif Aras ne dedi, neden hakkında soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından" soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Mehmet Ömer Arif Aras ne dedi, neden hakkında soruşturma açıldı? Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

MEHMET ÖMER ARİF ARAS NE DEDİ?

TÜSİAD Perşembe günü İstanbul'da genel kurul toplantısı yapmıştı. Toplantıda öne çıkan ise hükümete eleştiriler oldu. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtti. Aras, ''Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor,'' dedi.

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel faciasını hatırlatan Aras, ''Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir,'' dedi. Ayrıca geçen yıl Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin, Soma'da ise 301 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Aras, "Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur... Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir," dedi.

Aras, enflasyonun nedeninin de iktidarın politikaları olduğunu belirtti.

NEDEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından" soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

MEHMET ÖMER ARİF ARAS KİMDİR?

8 Kasım 1954, İstanbul doğumlu olan Ömer Aras, TÜSİAD YİK Başkanlığının yanı sıra QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Aras, 1971 yılında ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı.

Lisans öğrenimini İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulun'da 1975 yılında tamamladıktan sonra, Amerika'nın New York eyaletinde Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında yüksek lisans, 1981 yılında doktora derecesi aldı.