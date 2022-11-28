Galatasaray'ın unutulmaz takım kaptanlarından 'Büyük Mehmet' lakaplı Mehmet Oğuz vefat etti. Bununla birlikte Mehmet Oğuz'un hayatı merak edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Oğuz'un vefatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Mehmet Oğuz kimdir? Büyük Mehmet, Mehmet Oğuz neden öldü? Mehmet Oğuz hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen A Milli Takım'ın eski oyuncularından Mehmet Oğuz 73 yaşında vefat etti. Mehmet Oğuz kimdir? Büyük Mehmet, Mehmet Oğuz neden öldü? Mehmet Oğuz hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET OĞUZ KİMDİR?

Mehmet Oğuz, 3 Mayıs 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından kulübün efsane kaptanları arasında görülmektedir. 1979-80 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'la olan sözleşmesi uzatılmadığı için kulübüyle yaptığı pazarlık sonucu bonservisi alabildi. Bunun üzerine devreye giren ve Mehmet Oğuz'un yakın arkadaşı olan Cemil Turan'ın çabaları sonucu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'da oynadığı dönem içerisinde medya tarafından takım arkadaşı Mehmet Özgül'den ayırt edebilmek için Büyük Mehmet diye anıldı. Takım içinde ve taraftarlarça paytak yürüyüşünden dolayı Ördek Mehmet diye anılırdı. Galatasaray'da oynadığı dönemin büyük bir kısmında kaptanlık yapmıştır.

Futbola Galatasaray'da başladı ve yaşı as takım'da oynama seviyesine geldiğinde as takım için oynamaya başladı. Burada kısa süre içerisinde kendine ilk 11'de yer edindi ve ilerleyen sezonlarda takımın oyun kurucusu oldu. Burada üç kez art arda şampiyon olan takımının en önemli oyuncularından biriydi. 70'lerde kaptanlık yapmaya başladı ve Galatasaray'dan ayrılana dek bu görevi üstlendi. 1979-80 sezonunda Galatasaray biten sözleşmesini uzatmadığı için kulübün ezeli rakibi olan Fenerbahçe Cemil Turan'ın çabaları sonucu transfer oldu. Burada bir sezon oynadı ve 30 Kasım 1980 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan jübile karşılaşmasıyla futbola veda etti.

25 kez millî takımlara çağrılan Mehmet Oğuz, 6 kez Türkiye U-21 ve 19 kez de Türkiye A millî forması olmak üzere toplam 25 kez millî formayı giymiş ve müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

MEHMET OĞUZ NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Oğuz'un vefatıyla ilgili, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 19'u A Milli Takım ve 6'sı U-21 Milli Takım olmak üzere toplam 25 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Mehmet Oğuz, futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapmıştı. "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Mehmet Oğuz anısına 27 ve 28 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.