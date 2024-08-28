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Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim?

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Mehmet Cengiz, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından biridir. Cengiz Holding'in sahibi olan Mehmet Cengiz, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketin başında bulunuyor. Peki, Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? İşte detaylar!

Mehmet Cengiz, iş dünyasında büyük bir etkiye sahip olmasının yanı sıra, Türkiye'de ve uluslararası alanda önemli bir iş insanı olarak tanınıyor. Birçok kişi Mehmet Cengiz 'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Detaylar haberimizde...

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri ve Cengiz Holding'in kurucusu ve sahibidir. 1958 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Cengiz, iş hayatına genç yaşta atılmış ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Cengiz Holding'i kurarak Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini oluşturmuştur.

Cengiz Holding, inşaat, enerji, madencilik, altyapı, havaalanı işletmeciliği, turizm ve telekomünikasyon gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Holding, Türkiye'de ve yurt dışında birçok büyük projeye imza atmıştır.

Mehmet Cengiz, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaptığı yatırımlarla tanınmaktadır. Holdingin gerçekleştirdiği büyük altyapı projeleri arasında otoyollar, barajlar, enerji santralleri ve havalimanları yer almaktadır. Cengiz Holding'in sahip olduğu çeşitli şirketler, Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.

CENGİZ HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Cengiz Holding 1980 yılında inşaat amacıyla Mehmet Cengiz tarafından kurulmuştur.

Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim?Mehmet Cengiz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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