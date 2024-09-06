Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, ara transfer dönemine kadar Arjantin ekibinde forma giymeye devam edecek.Peki, Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

MEDİNA KİMDİR?

Doğum : 1 Haziran 2002 (22 yıl yaşında), Moreno, Arjantin

Şu andaki takımı: CA Boca Juniors

Boy : 1,76 m

Arjantinli orta saha oyuncusu 1 Haziran 2022 tarihinde Moreno'da dünyaya geldi.

Medina, 2012 yılında Boca Juniors'a transfer oldu ve sekiz yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü.

2020 yılında A takıma yükselen Medina, ilk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı.

Orta sahada farklı görevlerde etkili olan bu genç yetenek, bugüne kadar oynadığı 155 maç yaptı.

İlk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynayan oyuncu orta sahanın farklı bölgelerinde forma giyebilirken kariyerinde oynadığı toplam 155 karşılaşmada 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.