Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatları ne kadar oldu? 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim yapıldı. Brent petrol fiyatlarında devam eden düşüş nedeniyle, akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentisi de artmış durumda. Mazota indirim geldi mi? İl il akaryakıt fiyatları!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 45,1 TL

Mazot fiyatı: 43,54 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 45,7 TL

Mazot fiyatı: 44,17 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 46,15 TL

Mazot fiyatı: 44,67 TL