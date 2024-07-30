Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları!
Mazota indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,67 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatının 80 doların altına düşmesiyle birlikte, akaryakıt (benzin ve mazot) fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu oldu.
Motorin fiyatları ne kadar oldu? 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim yapıldı. Brent petrol fiyatlarında devam eden düşüş nedeniyle, akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentisi de artmış durumda. Mazota indirim geldi mi? İl il akaryakıt fiyatları!
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin fiyatı: 45,1 TL
Mazot fiyatı: 43,54 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 44,17 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 46,15 TL
Mazot fiyatı: 44,67 TL