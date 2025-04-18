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Mazda, Kanada'ya yönelik üretimine son verdi

Mazda, Kanada'ya yönelik üretimine son verdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD dışında üretilen otomotivlere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı otomotiv piyasasında dengeleri değiştirdi. Japon otomobil üreticisi Mazda, ek tarifelere karşı geçici önlem kapsamında Kanada'ya yönelik CX-50 araçlarının ABD üretimini durduracak.

Japon otomobil üreticisi Mazda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı geçici bir önlem olarak ABD'de ürettiği bir model türünü Kanada'ya ihraç etmeyi durdurma kararı aldı. Firma, 12 Mayıs'tan itibaren Alabama'daki fabrikasında Kanada'ya yönelik CX-50 spor araç üretimini durduracak. Kanada dışındaki pazarlar için CX-50 üretimi devam edecek. Söz konusu hamle daha önce Nikkei tarafından bildirilmişti.

OTOMOTİV DEVLERİ EK TARİFELERE KARŞI GARDINI ALIYOR

Trump'ın ithal otomobil ve parçalarına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergileri ve Kanada'nın misilleme vergileri, Mazda ve diğer yabancı markaları derinden etkiledi. Toyota Motor Corp. şimdilik yoluna devam edeceğini söylerken, Nissan Motor Co. Meksika'da üretilen SUV'ların ABD siparişlerini durduruyor, Honda Motor Co. ise Çarşamba günü Civic'in hibrid versiyonunun üretimini Japonya'dan ABD'ye kaydıracağını açıkladı.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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