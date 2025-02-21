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Son günlerde futbol camiasında en çok merak edilen konulardan biri Maydonoz Döner Galatasaray'a sponsor mu oldu? sorusu oldu. Galatasaray'ın resmi hesaplarından yapılan duyurular ve sonrasında yaşanan gelişmeler, taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Galatasaray Spor Kulübü, Maydonoz Döner ile sponsorluk anlaşması yaptığına dair iddialara yanıt verdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Maydonoz Döner'in sahibi olan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmadığı net bir şekilde ifade edildi. Peki, Galatasaray - Maydonoz Döner sponsorluğu neden gündeme geldi? İşte kulüpten yapılan açıklamalar ve son gelişmeler…

MAYDONOZ DÖNER GALATASARAY'A SPONSOR MU?

Galatasaray Spor Kulübü, Maydonoz Döner ile herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmadığını resmi olarak açıkladı. Kulüp, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile hiçbir sponsorluk ilişkisi olmadığını belirterek, bu şirketle kulübü ilişkilendiren kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Maydonoz döner Galatasaray'a sponsor mu? Maydonoz Döner Galatasaray olayı nedir?

Maydonoz Döner Galatasaray'a sponsor mu? Maydonoz Döner Galatasaray olayı nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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