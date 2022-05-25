Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildi? Masumlar Apartmanı sezon finali izle! Masumlar Apartmanı final sahnesi - Haberler

Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildi? Masumlar Apartmanı sezon finali izle! Masumlar Apartmanı final sahnesi
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı final bölümüyle seyircisine veda etti. Masumlar Apartmanı sezon finali nerede çekildi ve Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildi?
Masumlar Apartmanı yayınlandığı her yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildiği merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle dikkat çeken Masumlar Apartmanı sezon finali nerede çekildiği gündeme geliyor. Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildi? Masumlar Apartmanı sezon finali izle! Masumlar Apartmanı final sahnesi! Detaylar haberimizdedir…
Masumlar Apartmanı son bölüm nerede çekildiği merak konusu oldu. İstanbul Beykoz'da yer alan Cumhuriyet Köyü Barajı'nda çekildi. Cumhuriyet Köyü; İstanbul Kadıköy'den 40 km, Beşiktaş'tan 45 km uzaklıkta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ İZLE!
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
HAN : Birkan Sokullu
SAFİYE : Ezgi Mola
GÜLBEN : Merve Dizdar
RÜYA : Melisa Şenolsun
HİKMET : Metin Çoşkun
ESRA : Esra Ruşan
MEMDUH : Atilla Şendil
EGE : Emir Özden
ESAT : Uğur Uzunel
NERİMAN : Gizem Katmer
NACİ: Tansel Öngel