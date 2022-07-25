Masterchef 2022 Mert kimdir? Mert Kayabaşıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Mert Kayabaşıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Kayabaşıoğlu ana kadroya kaldı mı? Mert Kayabaşıoğlu üst tura geçti mi?

MERT KAYABAŞIOĞLU KİMDİR?

Mert Kayabaşıoğlu 25 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen Ankara Çubuklu'dur. Liseyi Leyla Turgut Anadolu Lisesi'nde okuyan Mert Kayabaşıoğlu, Atılım Üniversitesi İngilizce Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunudur. Masterchef'te 1. turu geçen Mert Kayabaşıoğlu bugün 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda yarışıyor.