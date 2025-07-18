Mastercard ve Visa'ya neden soruşturma başlatıldı? SON DAKİKA!

İki global ödeme devi, dijital cüzdan ve şema hizmetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle mercek altına alındı. Mastercard ve Visa'ya neden soruşturma başlatıldı? sorusu, özellikle finans ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Mastercard ve Visa'ya neden soruşturma başlatıldı? İşte detaylar...

MASTERCARD VE VISA'YA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan resmi açıklamada, küresel kartlı ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren bu iki dev şirketin, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını engelleyip engellemediğinin inceleneceği bildirildi.

REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurt dışındaki işyerlerine hizmet sunabilmek için yabancı firmalarla ikili anlaşmalar yapmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödeme işlemleri, Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan yerelleştirilmiş şekilde yürütülebilmektedir."

Rekabet Kurumu, yapılan yerinde incelemelerde Mastercard ve Visa'nın, söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında faaliyet gösteren kuruluşları, belirledikleri şema kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle dolaylı biçimde engellediğine dair bulgular elde ettiğini belirtti. Bu engellemeler arasında, anlaşmalı bankalara yaptırım uygulanması gibi yöntemlerin de bulunduğu ifade edildi.

Mastercard ve Visa'nın, Türkiye merkezli ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki POS altyapısını kullanmalarını engelleyip engellemediği,