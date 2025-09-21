Bakan ayrıca, perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışma saatlerinin sadece merkezi düzenlemelerle değil, aynı zamanda yerelde valiliklerin alacağı kararlarla da belirlenebileceğini ifade etti. Marketler pazar günü kapanacak mı? BİM, ŞOK, A101 pazar günü kapalı mı?

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) gündeme taşıdığı pazar günü marketlerin kapalı olması önerisine ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi. Bolat, böyle bir düzenlemenin yapılabilmesi için üst meslek kuruluşlarının ortak teklifinin gerekli olduğunun altını çizdi.

Bakan Bolat, Türkiye gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Perakende işletmelerin çalışma saatleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun müşterek önerisi doğrultusunda Bakanlığımızca ülke veya bölge genelinde belirlenebilir. Ancak şu an itibarıyla bize ulaşmış ortak bir teklif bulunmamaktadır. Bununla birlikte, illerde perakende işletmelerin çalışma saatleri valiliklerce de düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİ TPF'DEN GELDİ

Marketlerin pazar günleri kapalı tutulması yönündeki teklif ilk olarak Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından gündeme getirildi. Federasyonun 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunda öne çıkan başlıca önerilerden biri de bu oldu.

Raporda, pazar günü tatil uygulamasının çalışanların aileleriyle aynı gün izin yapabilmesine imkân tanıyacağı, bu sayede iş ve sosyal yaşam dengesi kurulabileceği belirtildi. Ayrıca sektör çalışanlarının pazar günleri tatil yapamamasının, perakendeyi uzun vadeli bir kariyer olarak görmelerini zorlaştırdığı vurgulandı.

"AİLE BAĞLARI VE İSTİHDAM GÜÇLENECEK"

TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günü marketlerin kapatılmasının sadece çalışanların değil, ailelerin de yararına olacağını belirtti. Düzgün, bunun aile bağlarını güçlendireceğini, sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı canlandıracağını dile getirdi.

"Perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kimi hafta içi izinli, kimi hafta sonu çalışıyor. Bu farklılık aile yaşamında kopukluklar yaratıyor" diyen Düzgün, ortak tatil gününün sosyal yorgunluğu azaltacağını ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemli bir fırsat olduğunu hatırlatan Düzgün, yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istediklerini söyledi.