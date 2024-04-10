MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı?

Bayram alışverişi sürecinde, BİM, A101, ŞOK gibi market zincirlerinin bayram günlerinde açık olup olmayacağına dair merak, vatandaşlar arasında sıkça dile getiriliyor. Halk, bu konuda güncel duyuruları ve açıklamaları takip ederek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BIM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? İşte ayrıntlar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü, BİM mağazalarının kapalı olacağı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Ancak, A101 ve ŞOK marketlerin ilk gün öğleden sonra hizmete başlaması bekleniyor. Benzer şekilde, Carrefour ve Migros gibi market zincirlerinin de öğleden sonra açılarak hizmet vermeye devam etmeleri öngörülüyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketler normal çalışma saatlerini uygulamaya devam edecekler. Bu bilgiler, vatandaşların bayram alışveriş planlarını düzenlemelerine yardımcı olacak önemli detaylar arasında yer alıyor.

BİM MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketler zinciri, haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu düzenli çalışma saatleri, müşterilere günlük ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir zaman aralığı sunmayı amaçlamaktadır.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.