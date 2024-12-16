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Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan (SGK) prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

ABB'NİN 6 İŞTİRAKİNE 52 MİLYON TL TUTARINDA HACİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, belediyenin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."

Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz

Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

arkandayiz başkan onların ne olduğunu biz biliyoruz

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Konserlere bol keseden verirken aklın neredeydi bu işin akp si chp si yok

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Haber YorumlarıBükücü:

Koskoca Ankara için 52 milyon TL dediğinde ne var? başkanım neden borcu ödemediniz de o paradan daha fazlasına Ebru Gündeş'e konser verdirdiniz?

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Haber YorumlarıTeknik Servis:

Konsere para aktaracağına borcunu öde. Bir de utanmadan açıklama yapıyor ekmek süt dağıtıyorum diyor şaka gibi ya

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Haber Yorumlarıİzzet Ulaş 2:

Zeytinyağ misali hem işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz. Nasıl emekli olacak bu emekçi insanlar.

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Bir Tan taşçı ya 41 milyon vermiş in 52 milyon neyki senin için nasıl olsa suya da zam yaptın su insan hakkı dedin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

burada belediyeye karşı trolde olsa hiç farketmez çok haklı eleştiriler var milyonlarca lirayı konsere harcamak akıl işi değil bu arap sabunu bol bulmuş oraya buraya sürmüşe benziyor adamlar ağzını açmış gözünü size dikmiş hata yapmanızı bekliyorlar

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Yalakalara bak yalakalara hemen savunma pozisyonuna geçmiş yalakalar

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