4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester Utd - West Ham maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester Utd - West Ham CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir?

MANCHESTER UTD - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maç, 04 Şubat Pazar günü saat 17:00'de başlayacak ve Manchester'daki Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Yayın bilgileri maç gününe yakın bir tarihte resmi spor kanallarının yayın akışları veya kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden kontrol edilebilir. 04 Şubat 2024 tarihinde Manchester United ile West Ham arasında oynanacak İngiltere Premier Lig maçı, Türkiye'de şu kanallar üzerinden izlenebilecek:

Bein Sports 3: Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Idman TV: Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

beIN Sports Tod TV: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.