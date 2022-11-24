Kolombiyalı Maluma Dünya Kupası açılışında sahne alacak. Son yılların gözde isimlerinden olan Maluma şarkıları ve hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Maluma adıyla bilinen Juan Luis Londoño Arias'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Maluma kimdir? Kolombiyalı şarkıcı Maluma kaç yaşında, nereli? Maluma hayatı ve biyografisi nedir?

Kolombiyalı Maluma Dünya Kupası açılışında sahne alacak. Son yılların gözde isimlerinden olan Maluma şarkıları ve hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Maluma kimdir? Kolombiyalı şarkıcı Maluma kaç yaşında, nereli? Maluma hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MALUMA KİMDİR?

Juan Luis Londoño Arias (d. 28 Ocak 1994), bilinen adıyla Maluma, Kolombiyalı reggaeton şarkıcısı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Sony Music Colombia ve Sony Latin sanatçısıdır. "Felices los 4", "Borro Cassette", "El Perdedor" ve "Corazón" single'ları Billboard Hot Latin Songs listesinde ilk 10 içerisinde yer aldı.

Diskografi;

Magia (2012)

Pretty Boy, Dirty Boy (2015)

F.A.M.E (2018)

11:11 (2019)

PAPI JUANCHO

(2020)

#7DJ (7 Dias En Jamaica) (2021)

The Love & Sex Tape (2022)

Turneler

Pretty Boy, Dirty Boy World Tour (2016-2017)

F.A.M.E Tour (2018)

11:11 World Tour (2019)