Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Kupası kapsamında oynanacak Malmö - Galatasaray maçı, Avrupa'da grup aşamalarının en önemli mücadelelerinden biri olacak. Galatasaray, deplasmanda zorlu bir sınav verirken, taraftarlar maçın tarihini ve yayın detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, hem saha içi mücadelesiyle hem de tribünlerdeki atmosferiyle nefes kesecek. Peki, Malmö - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

MALMÖ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Deplasman mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim