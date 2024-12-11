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Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö ve Galatasaray arasındaki futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

UEFA Avrupa Kupası kapsamında oynanacak Malmö - Galatasaray maçı, Avrupa'da grup aşamalarının en önemli mücadelelerinden biri olacak. Galatasaray, deplasmanda zorlu bir sınav verirken, taraftarlar maçın tarihini ve yayın detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, hem saha içi mücadelesiyle hem de tribünlerdeki atmosferiyle nefes kesecek. Peki, Malmö - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

MALMÖ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Deplasman mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

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