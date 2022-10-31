Mahir Ünal, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Kullanıcılar, Mahir Ünal'ın görevinden neden istifa ettiğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmayla tepki çekmişti. Peki, Mahir Ünal Cumhuriyet konuşması ne? Mahir Ünal açıklaması nedir? Mahir Ünal Cumhuriyet konuşması İZLE! İşte detaylar...

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmayla dikkat çekmişti. Mahir Ünal, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Kullanıcılar, Mahir Ünal'ın görevinden neden istifa ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Mahir Ünal Cumhuriyet konuşması ne? Mahir Ünal açıklaması nedir? Mahir Ünal Cumhuriyet konuşması İZLE! Detaylar haberimizde...

MAHİR ÜNAL CUMHURİYET KONUŞMASI NE?

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

MAHİR ÜNAL AÇIKLAMASI NE?

Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde"Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimler de tepkilere katıldı.