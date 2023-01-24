Maçkolik ne zaman borsada işlem görecek? Maçkolik (MACKO) halka arz fiyatı ne kadar? Maçka halka arz hangi bankalar? Maçkolik kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik ne zaman borsada işlem görecek? Maçkolik (MACKO) halka arz fiyatı ne kadar? Maçka halka arz hangi bankalar? Maçkolik kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Maçkolik ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik ne zaman borsada işlem görecek? Maçkolik (MACKO)halka arz fiyatı ne kadar? Maçka halka arz hangi bankalar? Maçkolik kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Maçkolik alabileceğiniz bankalar!
Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şöyle;
"Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023
tarihleri arasında talep toplanmıştır.
Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.
Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak
açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5
katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."
Maçkolik, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da satışa sunulacak.
Maçkolik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi 19-20 Ocak 2023 olarak açıklandı.
Maçkolik halka arz tarihi 19-20 Ocak 2023 olarak belirlendi.
Maçkolik 38,00 TL'den halka arz olacak.
Maçkolik hisse kodu #MACKO olarak açıklandı.
Maçkolik şirketi 8,500,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.