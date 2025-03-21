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Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)

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A Milli Takımımızın sahaya galibiyet veya beraberlik için çıkacağı Macaristan - Türkiye rövanş maçı, futbol gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Macaristan - Türkiye rövanş maçı ile ilgili maç saati, yayın kanalı ve maçın oynanacağı stat gibi detaylar merak ediliyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz, rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor elde etti. Vatandaşlar, Macaristan Türkiye rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

MACARİSTAN TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması, 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)

MACARİSTAN TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- A/B play-off

Türkiye-Macaristan: 3-1

Avusturya-Sırbistan: 1-1

Ukrayna-Belçika: 3-1

Yunanistan-İskoçya: 0-1

- B/C play-off

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

Bulgaristan-İrlanda: 1-2

Kosova-İzlanda: 2-1

Slovakya-Slovenya: 0-0

- Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Danimarka-Portekiz: 1-0

Hırvatistan-Fransa: 2-0

Hollanda-İspanya: 2-2

İtalya-Almanya: 1-2

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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