Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz, rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor elde etti. Vatandaşlar, Macaristan Türkiye rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

MACARİSTAN TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması, 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- A/B play-off

Türkiye-Macaristan: 3-1

Avusturya-Sırbistan: 1-1

Ukrayna-Belçika: 3-1

Yunanistan-İskoçya: 0-1

- B/C play-off

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

Bulgaristan-İrlanda: 1-2

Kosova-İzlanda: 2-1

Slovakya-Slovenya: 0-0

- Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Danimarka-Portekiz: 1-0

Hırvatistan-Fransa: 2-0

Hollanda-İspanya: 2-2

İtalya-Almanya: 1-2