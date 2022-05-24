Macaristan'da OHAL mi lan edildi? SON DAKİKA! Macaristan'da ne oldu? Macaristan'da neden OHAL ilan edildi? - Haberler

Macaristan'da OHAL mi lan edildi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren yeni bir karar alındı. Peki, Macaristan'da ne oldu? Macaristan'da OHAL mi lan edildi? Macaristan'da neden OHAL ilan edildi? İşte detaylar...

MACARİSTAN'DA OHAL NEDEN İLAN EDİLDİ?

Macaristan'da 3 Nisan'da yapılan seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından gece saatlerinde OHAL ilan etti. Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini belirten Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, acil durum kapsamındaki ilk önlemleri yarın açıklayacak.

YENİ HÜKÜMETİN KURULMASIYLA KARAR ALINDI

Macaristan'da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan'da OHAL ilan etti.

İLK ÖNLEMLERİ YARIN AÇIKLAYACAK

Orban sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti. "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

ORBAN İNSAN HAKLARI GRUPLARININ HEDEFİNDE

Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi'nin lideri Orban, 3 Nisan'daki genel seçimlerde parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu kazanmıştı. Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor.

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