MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kayserispor maçı özet izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında maçın özetini araştırdı. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kayserispor maçı özet izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor 2 gol atarken, diğer goller Serdar Dursun ve Arda Güler'den geldi. Kayseri'nin tek golünü ise Kolovetsios kaydetti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti oldu. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kayserispor maçı özet izle!

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!



Fenerbahçe - Kayserispor maçının özetini izlemek için A Spor sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçti. Kayserispor, 18'de Dimitrios Kolovetsios ile eşitliği buldu. 42'de bir kez daha sahneye çıkan Emre Mor, maçı 2-1'e taşıdı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı, golü bulan taraf Fenerbahçe oldu. 59'da Sedar Dursun'un attığı golle skor 3-1'e geldi. 90'da Serdar Dursun'un pasını gole çeviren Arda, skoru tayin etti. Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.

Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas, Gaziantep FK'nın deprem felaketinin ardından turnuvalardan çekilmesi nedeniyle yarı finale çıkmıştı. Fenerbahçe tribünleri derbide olduğu gibi bu maçta da Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Atılan her golden sonra istifa tezahüratları yükseldi. Jorge Jesus, oyuncuların ıslıklanmasına tepki gösterdi. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, şans bulamayan oyuncularını bu maçta sahaya sürdü. Alioski, Emre Mor, Zajc, Rossi ve Serdar Dursun ilk 11'de maça başladı.