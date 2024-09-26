Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Lyon ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşma, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü arasındaki bu önemli mücadele, turnuvanın grup aşamasında kritik bir rol oynayacak. Lyon ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi verirken, bu karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da taraftarlar tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LYON- OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Lyon ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

LYON- OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon- Olympiako ssaat 22:00'da başlayacak. Lyon'daki karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek, yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek.

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