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Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?

Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lyon ile Yunan ekibi Olympiakos arasındaki maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Lyon ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşma, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü arasındaki bu önemli mücadele, turnuvanın grup aşamasında kritik bir rol oynayacak. Lyon ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi verirken, bu karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da taraftarlar tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LYON- OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Lyon ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

LYON- OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon- Olympiako ssaat 22:00'da başlayacak. Lyon'daki karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek, yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek.

Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?

TRT TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

Trt Tabii dijital platformuna, internet sitesinden veya e-posta yoluyla üye olarak erişim sağlayabilirsiniz.

TRT TABİİ AVRUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT tarafından yayınlanacak. Bu süre zarfında, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarını izlemek isteyen futbolseverler, bu maçları TRT'nin ekranlarından takip edebilecekler. Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden futbol takımlarımızın maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarının yanı sıra TRT Tabii platformunda da şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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