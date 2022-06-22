Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ilk iş olarak çalışacağı teknik direktörü belirledi. Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı ekip rotasını transfere çevirdi.Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal gibi takımların formasını giyen Lucas Torreira ile ilgileniyor. Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne?

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1996 (26 yaşında),

Fray Bentos, Uruguay

Boy: 1,66 m

Kilo: 60 kg

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua (İspanyolca telaffuz: ['lukas to'rei?a]; 11 Şubat 1996, Fray Bentos), Arsenal takımından kiralık olarak Fiorentina takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcudur.

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

Millî takım kariyeri

uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti

Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.

Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.

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