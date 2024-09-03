Luan Peres nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar?

Luan Peres nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Luan Peres'in Brezilya takımlarından Santos'a transfer olduğunu açıkladı. Luan Peres nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar merak ediliyordu. İşte, Luan Peres kaça gitti, bonservisi haberimizde!

LUAN PERES GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe, A Takım Futbolcuları arasında yer alan Luan Peres'in Brezilya'nın Santos Kulübü'ne kalıcı olarak transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli formayla toplamda 23 maçta forma giyen Peres, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

LUAN PERES'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli forma altında toplamda 23 maçta forma giyen Peres, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.

LUAN PERES BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe Luan Peres transferi için herhangi bir bonservis bedeli kazanmadı. Oyuncunun transferi bedelsiz gerçekleşti.