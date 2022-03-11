Lolipop sözleri! Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? 'Lolipop' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler... - Haberler

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Lolipop sözleri! Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? 'Lolipop' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

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Lolipop sözleri! Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? 'Lolipop' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Lolipop sözleri nelerdir? Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? Gülşen - Lolipop şarkısı hakkında bilgiler nelerdir? Şarkının sözleri kime aittir? İşte bilgiler...

Gülşen'in Lolipop şarkısı 11 Mart Cuma 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 5 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak konusu oldu. Gülşen - Lolipop şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜLŞEN - LOLİPOP ŞARKI SÖZLERİ

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

-----

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

-----

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

-----

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

-----

My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

-----

My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının söz ve müziği Gülşen'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

  • Söz - Müzik: Gülşen
  • Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
  • Mix - Mastering. Utku Ünsal
  • Yönetmen : Metin Arolat

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Yorumlar (1)

Zeynep Işık:

Artık çok ileriye gidiyor. Şimdiye kadar eşi nasıl boşamamış şaşırıyorum

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