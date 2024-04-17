Lokanta ve kafelerde KDV zammı var mı? Lokanta ve kafelerde KDV zammı yapılacak mı iddiaları gerçek mi?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı. Taslağın ortaya çıkması sonrası sosyal medyada "KDV'ye zam geldi" yorumları yapıldı. Peki, Lokanta ve kafelerde KDV zammı var mı? Lokanta ve kafelerde KDV zammı yapılacak mı iddiaları gerçek mi?

LOKANTA VE KAFELERDE KDV ZAMMI VAR MI?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiğini tespit etti. Bazı marketler temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi göstererek yüzde 20 KDV yerine yüzde 1 KDV hesapladığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesiyle lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Bakanlığın yayınladığı tebliğ ise sosyal medyada "Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geldi" şeklinde yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X'teki sosyal medya hesabından zam iddiasını yalanlayarak, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." ifadelerini kullandı. Buna göre Lokanta ve kafelerde KDV zammı bulunmamaktadır.