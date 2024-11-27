Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Liverpool Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?
Liverpool Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN
Liverpool Real Madrid maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool Real Madrid maçı saat 23.00'te başlayacak.
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool Real Madrid maçı tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Liverpool Real Madrid maçı Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.