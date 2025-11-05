Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid'i devirdi ve 3 puana ulaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, karşılaşmayı 10 kurtarışla tamamladı.
- Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.
- Liverpool'un galibiyet golünü 61. dakikada Alexis Mac Allister attı.
- Real Madrid'in Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde 50 maça çıkan en genç oyuncu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Liverpool, 1-0 kazandı.
MAC ALLISTER'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister kaydetti.
COURTOUIS MAÇA DAMGA VURDU
Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, zorlu müsabakada 10 kurtarış gerçekleştirdi. Yıldız kaleci, takımını tarihi yenilgiden uzak tuttu.
JUDE BELLINGHAM REKOR KIRDI
Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde 50 maça çıkan en genç (22 yıl, 128 gün) oyuncu oldu.
ARDA GÜLER 81 DAKİKA OYNADI
Milli oyuncu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken, 81. dakikada yerini eski Liverpoollu Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Devler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. Liverpool ise 9 puana yükseldi.