Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Futbol severler, dün akşam oynanan 3. eleme turu maçının kaç kaç bittiğini merak ediyor. Birçok kişi maç özetini ve detaylarını araştırıyor. Peki, Lille- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi?

MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi.

Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1