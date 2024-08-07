Üye Girişi
Haberler

Lille- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi? MAÇ ÖZETİ

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lille ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın sonucu ve Fenerbahçe'nin turnuvadaki durumu merak konusu oldu. Maçın sonucu ve Fenerbahçe'nin turnuvadaki pozisyonu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Futbol severler, dün akşam oynanan 3. eleme turu maçının kaç kaç bittiğini merak ediyor. Birçok kişi maç özetini ve detaylarını araştırıyor. Peki, Lille- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi?

MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi? MAÇ ÖZETİ

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi.

Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

Lille- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi? MAÇ ÖZETİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Lille Spor Futbol Gündem Spor Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title