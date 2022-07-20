Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığını söyleyen Leyla Lydia Tuğutlu uzun zamandır Ceyhun Ergin ile aşk yaşıyordu. Leyla Lydia Tuğutlu evlendi mi ve Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin evleniyor mu soruları gündeme geliyor. Leyla Lydia Tuğutlu evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

LEYLA LYDİA TUĞUTLU EVLENDİ Mİ?

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik. Müsait bir zamanda Türkiye'de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok" diyerek sevenlerini şaşırttı. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki güzel oyuncu, nikahına ait herhangi bir fotoğraf da paylaşmadı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ekim 1989

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Berlin, Almanya

Boy: 1,75 m Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

GÜZELLİK YARIŞMASI

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.[1] Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da "Princess" ödülüne lâyık görüldü. Fashion TV 2007 Moda Ödülleri'nde "Gelecek vadeden model" seçildi.