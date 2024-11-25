İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Leganes ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşma, futbol severlerin büyük ilgisini çekti ve maçın sonucu, detaylarıyla birlikte merak konusu oldu. İspanya futbolunun iki önemli ekibi arasındaki bu mücadelede sergilenen performans, futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği konular arasında yer aldı. Özellikle Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in sahaya çıkıp çıkmadığı, futboseverlerin en çok sorduğu sorulardan biri oldu. Peki, Leganes-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Leganes Real Madrid geniş maç özeti! Arda Güler oynadı mı, golleri kim attı? (VİDEO)

LEGANES-REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.

Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu ve Celta Vigo deplasmanında berabere kalarak puan kaybeden lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid'deki milli futbolcu Arda Güler, Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

LEGANES- REAL MADRID MAÇ ÖZETİ VE GOLLER İÇİN TIKLAYINIZ