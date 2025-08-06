Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu önemli maç, hem Polonya temsilcisi Lech Poznan hem de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız için Avrupa yolunda kritik bir sınav olacak. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Lech Poznan – Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı oluyor. Peki, Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

LECH POZNAN - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak olan Lech Poznan – Kızılyıldız maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

LECH POZNAN KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmî takvimde yer alan bilgilere göre maç Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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