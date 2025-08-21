Lausanne-Sport Beşiktaş muhtemel 11'ler!
Lausanne-Sport Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç istatistikleri, UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 21 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa sahnesindeki yeni sınavı olacak.
"Lausanne Beşiktaş maçı istatistikleri" araştırılırken, karşılaşma aynı zamanda iki kulüp arasındaki ilk randevu olma özelliği taşıyor. Lausanne-Sport Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, İsviçre deplasmanında galibiyet için sahaya güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın form durumu, önceki eşleşmeleri ve istatistikleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
21 Ağustos Perşembe 2025 tarihinde Stade de la Tiliere'de oynanacak.
LAUSANNE SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu Lausanne Sports - Beşiktaş mücadelesi, TSİ 21:15'de S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Lausanne: Letica; Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty; Roche, Diakite, Soppy; Oyedeji, Sene, Custodio
Beşiktaş: Mert Günok; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva; Joao Mario, Rashica, Tammy Abraham