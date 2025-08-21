"Lausanne Beşiktaş maçı istatistikleri" araştırılırken, karşılaşma aynı zamanda iki kulüp arasındaki ilk randevu olma özelliği taşıyor. Lausanne-Sport Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, İsviçre deplasmanında galibiyet için sahaya güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın form durumu, önceki eşleşmeleri ve istatistikleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

21 Ağustos Perşembe 2025 tarihinde Stade de la Tiliere'de oynanacak.

LAUSANNE SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu Lausanne Sports - Beşiktaş mücadelesi, TSİ 21:15'de S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

S SPORT CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Lausanne: Letica; Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty; Roche, Diakite, Soppy; Oyedeji, Sene, Custodio

Beşiktaş: Mert Günok; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva; Joao Mario, Rashica, Tammy Abraham