Lamine Yamal Nasraoui Ebana La Liga kulübü Barcelona ve İspanya millî takımında sağ kanat pozisyonunda görev yapan İspanyol profesyonel futbolcudur. Lamine Yamal'ın kim olduğu merak ediliyor. İspanya'nın başarılı oyuncusu Yamal'ın kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki, Lamine Yamal kimdir? İspanya futbolcusu Lamine Yamal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

LAMINE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana (13 Temmuz 2007, Esplugues de Llobregat), La Liga kulübü Barcelona ve İspanya millî takımında sağ kanat pozisyonunda görev yapan İspanyol profesyonel futbolcudur. Dünyadaki en iyi genç oyunculardan biri olarak kabul edilir.

LAMINE YAMAL'IN KARİYERİ

La Masia'nın gençlik saflarında büyüyen Yamal, kısa sürede akademinin en iyi adaylarından biri olarak görülmeye başlandı. 2022-23 sezonunda Juvenil A takımına eklenen Yamal, Xavi tarafından Eylül 2022'nin başlarında diğer gençlerle birlikte seçildi. Henüz kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamamış olmasına rağmen, Katalan çalıştırıcıyı en çok etkileyen akademi üyelerinden biri gibi göründü.