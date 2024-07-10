Esplugues de Llobregat, Barselona, Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak doğan Yamal, gençliğinin çoğunu Barselona'da geçirdi. Peki, Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı?

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Gençlik kariyeri

La Masia'nın gençlik saflarında büyüyen Yamal, kısa sürede akademinin en iyi adaylarından biri olarak görülmeye başlandı. 2022-23 sezonunda Juvenil A takımına eklenen (zaten yaş sınırının üzerinde) olan Yamal, Xavi tarafından Eylül 2022'nin başlarında diğer gençlerle birlikte seçildi. Henüz kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamamış olmasına rağmen, Katalan çalıştırıcıyı en çok etkileyen akademi üyelerinden biri gibi göründü.

2023–24: BİRİNCİ TAKIM ATILIMI

Yamal, A takımdaki ilk maçına 29 Nisan 2023'te çıktı ve La Liga'da Real Betis'e karşı alınan 4-0'lık galibiyette 83. dakikada Gavi'nin yerine geçerek Barcelona'nın eski kalecisi Claudio Bravo'ya karşı kaleyi bulan şutunu kaydetti ve bu maça çıkan en genç oyuncu oldu 15 yıl, 9 ay ve 16 günlükken Barselona'nın ilk takımına çıktı. 2022-23 La Liga'yı kazanan kadroda yer alarak 14 Mayıs 2023'te Barça ile ilk şampiyonluğunu kazandı Buna rağmen İspanya'daki uluslararası görevi nedeniyle ertesi haftaki şampiyonluk kutlamasını kaçıracaktı.

OYUN TARZI

Harika top sürme, pas verme ve gol atma yeteneklerine sahip sol ayaklı bir forvet olan Yamal, çoğunlukla sağ kanatta olmak üzere merkez forvet, hücum orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor.

Teknik profiliyle, kendisinden önceki birçok La Masia stajyeri gibi idolü Lionel Messi ve aynı zamanda bir başka eski Barselona oyuncusu Ansu Fati ile karşılaştırıldı. Messi'nin 2023 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü konuşmasında Lionel Messi tarafından "önemli bir genç yetenek" ve "Ballon d'Or için yarışacak oyunculardan biri" olarak nitelendirildi.

Lamine Yamal 16 yaşında ve Barcelona'da oynuyor. 14 Temmuz'da 17 yaşına girecek.