La Fiorita Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! La Fiorita Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

La Fiorita Başakşehir maçı kaç kaç? Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. La Fiorita Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. La Fiorita Başakşehir canlı maç anlatımı ve La Fiorita Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

La Fiorita Başakşehir maçı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle devam ediyor.

LA FİORİTA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

La Fiorita Başakşehir maçınıTRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

LA FİORİTA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

La Fiorita Başakşehir maçı saat 21.45'te başlayacak.

LA FİORİTA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

La Fiorita Başakşehir maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

LA FİORİTA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

La Fiorita Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

LA FİORİTA BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Fiorita Başakşehir maçı Mezokövesd'da, Városi Stadyumu'nda oynanacak.