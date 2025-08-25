KYK kredi başvuruları ne zaman? 2025 KYK bursu ne kadar, kredi ve burs şartları nelerdir?

Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere sunulan KYK bursları için başvuru süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden başlatılıyor. Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi için önemli bir maddi destek olan KYK bursları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre alınmaya başlanıyor. Ancak 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle bu yıl da başvuruların yine Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında başlaması bekleniyor

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NERDEN YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da e-Devlet Kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru süreci başladığında, üniversite öğrencilerinin sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak yönlendirilen KYK başvuru ekranına ulaşmaları gerekecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN GREKLİ BELGELER

Başvuru ekranında öğrencilerden; öğrenim bilgileri, ailenin gelir durumu, ikamet adresi, aile bireylerinin sağlık ve sosyal güvenlik durumu, özel ihtiyaçlar, şehit/gazi yakını olma durumu gibi çeşitli bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler, öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi alacağına karar verilmesinde önemli rol oynar.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri.

Gazinin kendisi veya bekar çocukları.

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler.

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

KYK BURSU NE KADAR?

Üniversiteye yeni başlayacak ya da öğrenimine devam eden yüz binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2025 yılına girerken, yani Ocak 2025 itibarıyla, mevcut burs ve kredi tutarları güncellenmiş ve ön lisans ile lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL ödeme yapılmaya başlanmıştı. Yüksek lisans öğrencileri için bu miktar 6.000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL'ye kadar çıkmıştı.