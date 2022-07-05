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KYK erken yatacak mı? Burslar bayram önce yatacak mı?

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KYK erken yatacak mı? Burslar bayram önce yatacak mı?

Temmuz ayı bursunun ne zaman yatacağını ve KYK ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bayramdan önce KYK ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlandı. Peki, Burslar bayram önce yatacak mı? KYK erken yatacak mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemesi yapılıyor. KYK erken yatacak mı? Burslar bayram önce yatacak mı?

022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK ERKEN YATACAK MI?

KYK burslarının erken yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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