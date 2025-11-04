KYK burs sonuçları sorgulamak ekranı için TIKLAYINIZ! SON DAKİKA KYK burs sonuçları açıklandı!

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK burs sonuçları erişime açıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılan burs ve kredi başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini bildirdi.

KYK BURS SONUÇLARI DUYURULDU!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait KYK bursu ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi yapabiliyor.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

KYK BURSLARI NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilere verilen burs miktarları her yıl yeniden belirleniyor. Şu anda ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ise daha yüksek tutarlarda ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemlerde de yatırılmaya devam ediyor ve bir eğitim yılı boyunca toplam 12 ay ödeme yapılıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

BURS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs başvurularının değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler 12 farklı kamu kurumundan alınan verilerle karşılaştırılıyor. Burs verilmesinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve sosyal koşulları belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise sonuçların Kasım ayının son haftasına kadar ilan edilmesi öngörülüyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyurunun ardından erişime açılıyor. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs ve Öğrenim Kredisi Sonuçları" sayfası aracılığıyla görüntüleyebiliyor.

Burs veya kredi hakkı kazanan adayların, belirtilen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

