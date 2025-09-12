KYK burs başvuruları ne zaman? 2025 GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez burs ve kredi başvurularına çevrildi. Üniversiteye yeni başlayan ya da eğitimine devam eden binlerce öğrenci, 2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Barınma sürecini netleştiren öğrenciler, şimdi de maddi destek imkanlarından faydalanabilmek için başvuru takvimini merakla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin her yıl büyük bir heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, KYK'nın sağlayacağı geri ödemesiz burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen bu süreçte, başvuru takvimi henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak geçtiğimiz yılların verileri incelendiğinde, başvuruların çoğunlukla ekim ayının ikinci haftasında başladığı görülüyor. Bu nedenle, bu yıl da benzer bir tarihte başvuru ekranının açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde elektronik ortamda kabul edilmektedir. Başvuru süreci, genellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımlarla yapılır:

e-Devlet Hesabına Giriş: Başvurular için öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanız gerekir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesinden kolayca temin edebilirsiniz.

KYK Burs/Kredi Başvuru Sayfasına Gitmek: e-Devlet ana sayfasında arama kutusuna "KYK burs ve kredi başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.









Başvuru Formunun Doldurulması: Açılan sayfada istenen kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve aile gelir durumu gibi bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekir. Başvurunuzun değerlendirilmesinde bu bilgiler oldukça önemlidir.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvurunuz sırasında gelir belgeleri ve diğer evraklar talep edilebilir. Genellikle elektronik ortamda sisteme yüklenmesi istenir. Belgelerin eksiksiz ve güncel olması gereklidir.

Başvurunun Onaylanması: Tüm bilgiler doğru şekilde girilip belgeler yüklendikten sonra başvurunuzu tamamlamak için onay vermeniz gerekir.

Başvuru Takip: Başvuru tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilir. Başvuru durumunuzu ve sonuçları aynı platformdan takip edebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi henüz resmi kaynaklar tarafından kesin olarak belirtilmedi. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, başvuruların genellikle ekim ayı sonunda tamamlanmasının ardından sonuçların kasım ayı içinde duyurulduğu görülüyor. Öğrenciler, sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden kolaylıkla başvuru durumlarını kontrol edebilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar için kurumun web sitesi ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.

KYK BURS VE KREDİYİ KİMLER ALABİLİR?

KYK burs ve kredisi, maddi desteğe ihtiyacı olan ve belirli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine verilmektedir. Bu destekten yararlanabilmek için öğrencilerin;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Devlet veya vakıf üniversitelerinde önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda öğrenci statüsünde bulunması,

Başvuru yaptığı dönemde kayıtlı ve devam eden öğrenci olması,

Maddi durumunun yetersiz olması (aile gelir durumu ve sosyal durum kriterleri değerlendirilir),

Disiplin cezası almamış olması,

Akademik başarı şartlarını (genellikle önlisans için en az 2.00, lisans için 2.50 genel not ortalaması gibi) sağlaması gerekmektedir.

Burslar karşılıksızdır ve başarılı öğrenciler için devam ettirilir. Kredi ise geri ödemeli bir destek olup, mezuniyetten sonra belirli bir süre içerisinde geri ödenir. Her iki destek türü için de başvurular KYK resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.