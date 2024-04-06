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Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz?

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9 günlük Ramazan bayramı tatili dün itibariyle başladı. Vatandaşlar, köprü ve otoyol ücretlerini merak ediyor. Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz kullanılacağı gündeme geliyor. Peki, Köprüler ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz?

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlamakta. 6 ve 14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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