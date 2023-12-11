Kopenhag Teknik Direktörü Jacop Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kopenhag Teknik Direktörü kim? Jacop Neestrup kimdir

Kopenhag Teknik Direktörü Jacop Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Okan Buruk'a yüklendi. Neestrup, ''Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum'' dedi. Kopenhag Teknik Direktörü kim? Jacop Neestrup kimdir

KOPENHAG TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Doğum: 8 Mart 1988 (35 yıl yaşında), Kopenhag, Danimarka

Jacob Neestrup Hansen, Danimarkalı profesyonel bir futbol menajeri ve Danimarka Superliga kulübü F.C.'nin menajeri olan eski bir oyuncudur.

Eski bir orta saha oyuncusu olan Neestrup, FC Kopenhag gençlik akademisinden çıktı , ancak kariyerinin büyük ölçüde sakatlıklar nedeniyle azaldığını gördü. 2011 yılında emekli olduktan sonra yöneticilik kariyerine başladı. Bir önceki sezon Kopenhag'da asistan olarak çalıştıktan sonra Haziran 2019'da 2. kademe 1. Lig kulübü Viborg'un baş antrenörlüğüne atandı.

20 Haziran 2019'da Neestrup'un önümüzdeki sezon için Viborg FF'nin teknik direktörlüğüne atandığı doğrulandı .

22 Aralık 2020'de Neestrup'un yıl sonunda Viborg'dan ayrılıp Jess Thorup'un teknik direktör yardımcısı olarak FC Kopenhag'a döneceği açıklandı . 2020-21 Danimarka 1. Liginde Viborg'dan 1. sırada ayrıldı .

20 Eylül 2022'de Jess Thorup'un görevden alınmasının ardından FC Kopenhag'ın yeni yöneticisi olarak açıklandı .